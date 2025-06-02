Шпион второй статьи

Балтийский флотский военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу 32-летнего радиста, старшины 2-й статьи Александра Терехова. По заданию украинской разведки он поджег малый ракетный корабль «Серпухов», в экипаже которого служил, и сбежал за границу. За госизмену и ряд других преступлений Терехов получил пожизненный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малый ракетный корабль «Серпухов»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Малый ракетный корабль «Серпухов»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уголовное дело Александра Терехова поступило в Балтийский флотский военный суд в апреле этого года. Чтобы вынести по нему приговор, судье Алану Джиоеву хватило четырех заседаний по существу, которые проходили в закрытом для СМИ режиме. 29 мая судья удалился в совещательную комнату, а 2 июня огласил вводную и резолютивные части своего решения.

Александра Терехова суд признал виновным в государственной измене, диверсии, дезертирстве и незаконном пересечении госграницы.

В ходе разбирательства, уточнили потом в Генпрокуратуре, было установлено, что в апреле 2024 года Александр Терехов в период прохождения военной службы на малом ракетном корабле «Серпухов» (по некоторым данным, он начинал в ВМФ с кока, а закончил радистом) решил вступить в признанную террористической и запрещенную в РФ организацию «Свобода России». Ее кураторы из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, узнав, что кандидат является военным, предложили ему совершить диверсию на корабле, организовав ему затем выезд за границу.

Сам Александр Терехов впоследствии рассказывал журналистам, что по инструкциям кураторов изготовил зажигательное устройство с часовым механизмом, которое оставил в рубке, и, прихватив с собой документы, которые могли заинтересовать ГУР, вернулся на берег.

Ущерб от пожара, который произошел в военной гавани в Балтийске Калининградской области, как сообщило надзорное ведомство, составил 56 млн руб., кроме того, нанесен вред здоровью одного из сослуживцев злоумышленника.

Сам Александр Терехов дезертировал из части, а потом еще и незаконно перешел госграницу, оказавшись в Литве.

«Серпухов» (проект «Буян-М») был заложен в 2013 году, а через два года спущен на воду. Входил в составе Черноморского, а потом Балтийского флотов. Водоизмещение — 949 т, длина — 74 м, ширина — 11 м. Экипаж 36 человек. Ракетное вооружение — «Калибры» или «Ониксы» в зависимости от предстоящих задач.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Александра Терехова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии особого режима. Кроме того, он лишен воинского звания «старшина 2-й статьи».

Последствия поджога «Серпухова» были устранены довольно быстро. Уже 28 июля корабль участвовал в параде ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге.

Николай Сергеев