Только 11% производителей «адыгейского сыра» базируются в Адыгее

В России лишь 11% производителей «адыгейского сыра» базируются в Адыгее. Данный продукт, в соответствии с регистрацией географического указания, должен вырабатываться на территории Адыгеи из молока, полученного в предгорьях Большого Кавказа. Однако, как указала советник руководителя Россельхознадзора Елена Цветкова в ходе пленарной сессии «Рынок без контрафакта: реальность или иллюзия», проходившей в рамках Недели российского ритейла, данный продукт производят 218 предприятий в 58 регионах, из которых лишь 26 располагаются непосредственно в Адыгее. Слова спикера приводит «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несмотря на это, именно на эти 26 компаний предприятия приходится 60% выпуска «адыгейского сыра» в стране. Анализ источников сырья показал, что значительные объемы молока поступают из Белгородской и Воронежской областей, а также из Татарстана.

Также 95% продукции, маркируемой как «алтайский мед», производится вне территории Алтайского края и Республики Алтай. По данным информационных систем ведомства, право на использование наименования «алтайский мед» заявили 348 компаний в 58 регионах страны. При этом подавляющее большинство таких товаров не имеет отношения к географическому региону, отраженному в названии.

Госпожа Цветкова подчеркнула, что регистрация географических указаний должна служить стимулом к развитию конкретного региона и обеспечивать потребителям гарантию подлинности происхождения продукции. По ее словам, Россельхознадзор продолжает работу с субъектами федерации, ориентируя их на наведение порядка в использовании географических наименований и на извлечение экономических выгод от легитимного производства продукции с защищенными признаками территориального происхождения.

Вячеслав Рыжков