Грабители с железной дороги

Суд в Твери вынес приговор участникам организованного преступного сообщества (ОПС), похищавшим товары из железнодорожных составов в Тверской области. В состав ОПС входили работники диспетчерской службы Октябрьской железной дороги, локомотивных бригад и охраны поездов. Всего было украдено имущества на 40 млн руб. Реальные сроки — от 7 до 9 лет — получила только часть подсудимых, остальные назначенное им наказание уже отбыли за время следствия и суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

2 июня стало известно, что Московский районный суд Твери вынес приговор участникам преступного сообщества, систематически похищавшим товары из составов, следовавших транзитом из Европы в страны СНГ. В зависимости от роли и степени участия каждого в совершенных преступлениях фигуранты признаны виновными в создании ОПС и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ) и кражах, совершенных организованной группой в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Процесс по этому делу начался еще в октябре 2020 года. По материалам дела, которое расследовал Следственный комитет России при оперативном сопровождении ФСБ, фигуранты создали преступное сообщество, чтобы похищать разного рода товары из составов на железнодорожной станции Ржев.

Основными организаторами сообщества являлись местные предприниматель и двое безработных, в ОПС они вовлекли работников диспетчерской службы, машинистов, сотрудников охраны поездов.

С 2017 по 2018 год участники ОПС совершили 13 хищений грузов по стандартной схеме. Они останавливали составы в заранее оговоренном месте, за что отвечали машинисты, затем товар переносили из вагонов в грузовые машины с поддельными госномерами. Для связи между собой злоумышленники использовали сим-карты, зарегистрированные на подставных лиц.

Всего в преступное сообщество входили 39 человек.

По подсчетам следствия, ущерб от их действий составил 40 млн руб. В ходе расследования на недвижимость, автомобили и денежные средства фигурантов был наложен арест с целью возмещения причиненного ущерба.

В итоге по приговору Московского райсуда Твери 11 фигурантов были приговорены к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет. Остальные подсудимые назначенное им наказание отбыли, пока находились под следствием и судом. Один из фигурантов скончался до вынесения приговора.

Еще двое — машинист локомотивного депо «Ржевское» Октябрьской железной дороги Артем Егоров и местный житель Иван Митьков — заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела были выделены в отдельное производство, они были приговорены к реальному лишению свободы.

Ефим Брянцев