В четвертьфинал по расписанию

Шестая ракетка мира Мирра Андреева второй раз подряд сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Это выяснилось после того, как прошлогодняя полуфиналистка грунтового мейджора в четвертом круге не отдала ни одной партии представляющей Австралию бывшей первой ракетке России Дарье Касаткиной. Следующей соперницей Андреевой будет француженка Лоис Буассон, занимающая лишь 361-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об успехе Андреевой и поражении Екатерины Александровой от американки Коко Гауфф — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков из Парижа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева во встрече четвертого круга Roland Garros с Дарьей Касаткиной была заметно агрессивнее и выиграла ударами навылет 28 очков против 11

Фото: Denis Balibouse / Reuters Мирра Андреева во встрече четвертого круга Roland Garros с Дарьей Касаткиной была заметно агрессивнее и выиграла ударами навылет 28 очков против 11

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ранние матчи на этом Roland Garros вошли для Мирры Андреевой в привычку. Встречу четвертого круга с Дарьей Касаткиной на корте «Сюзанн Ленглен» она, как и три предыдущих матча, начала в 11 часов, проведя утро по уже привычному распорядку.

Бытие журналистов на турнирах Большого шлема тоже определяется расписанием. И поскольку одновременно на корте «Филипп Шатрие» стартовал матч Екатерины Александровой со второй ракеткой мира Коко Гауфф, корреспонденту “Ъ” пришлось остаться на своем рабочем месте в пресс-центре, отслеживая происходящее на двух телевизорах.

Опасения по поводу того, что Андреева в очередной раз будет долго входить в игру, не оправдались.

Понимая, что в противоборстве со столь опытной теннисисткой, как Касаткина, времени на раскачку нет, она сразу свела к минимуму свои ошибки. Седьмой гейм, в котором у соперницы было два брейк-пойнта, получился сложным, но Андреева прошла через это испытание. А в восьмом гейме у Касаткиной в решающий момент не получился резаный удар, и это предопределило исход первой партии.

Затяжные розыгрыши, по ходу которых оппонентки часто предвосхищали, куда надо бежать для отражения очередного удара, следовали один за другим. Андреева была немного точнее, и второй сет начался с еще одного брейка на подаче новоиспеченной австралийки. Но стоило Касаткиной сбросить внутреннее напряжение, как у нее снова стали проходить фирменные выстрелы по линии, основанные на великолепном чувстве мяча. Она взяла четыре гейма подряд, затем не смогла подать на партию, но в десятом гейме на подаче Андреевой заработала сетбол.

Для россиянки этот момент стал критическим. Тем не менее она справилась, после чего под ноль взяла подачу удрученной Касаткиной и вскоре закончила матч. Его итог — 6:3, 7:5 за 1 час 34 минуты.

18-летняя Андреева стала самой юной теннисисткой, которой удалось второй раз подряд выйти в четвертьфинал Roland Garros с тех пор, как в 1998 году это удалось 17-летней швейцарке Мартине Хингис. Теперь ей предстоит встреча с крайне неожиданной оппоненткой — 22-летней француженкой Лоис Буассон — занимающей лишь 361-е место в рейтинге WTA обладательницей wild card, которая на радость парижской публике сенсационно переиграла третью ракетку мира американку Джессику Пегулу — 3:6, 6:4, 6:4. В истории турниров Большого шлема был лишь один случай, когда до четвертьфинала добиралась теннисистка, стоявшая ниже в классификации. На US Open 2017 года отличилась эстонка Кайя Канепи, на тот момент — 418-я ракетка мира. Впрочем, ранее она долго и сравнительно успешно играла на уровне WTA, в начале 2010-х годов входила в топ-20, а упала так низко из-за травмы.

«Эту француженку я особо не знаю,— сказала Андреева корреспонденту “Ъ”.— Но Кончита Мартинес, мой тренер, наверняка что-то подметила в ее игре». Избежав встречи с Пегулой, россиянка наверняка столкнется с давлением публики, к которому ей, впрочем, не привыкать. Ведь на двух предыдущих Roland Garros Андреева по одному разу побеждала французских теннисисток.

Что касается Александровой, то у нее не заладилось с первого же розыгрыша.

Ощущая себя хозяйкой положения на главной арене парижского мейджора, где она три года назад в финале уступила польке Иге Швёнтек, американка всухую закрыла первый сет. Для россиянки это были ужасные полчаса, но после окончания первого гейма второй партии на ее лице наконец появилась улыбка. Взяв свою подачу, она почувствовала себя раскованнее.

Затянуть фаворита нижней половины сетки в длительную борьбу Александровой не удалось. Обменявшись с ней брейками, американка в одиннадцатом гейме снова взяла чужую подачу и довела дело до победы — 6:0, 7:5. Но для россиянки, которая провела свой лучший Roland Garros, поводов для серьезного огорчения не было. Весьма неплохо сыграв на грунте, самом проблемном для себя покрытии, она в хорошем настроении начинает готовиться к серии состязаний на траве, которую начнет на традиционно удачном для себя турнире в Хертогенбосе. Более того, по итогам года Александрова может претендовать на место в первой десятке. «В перспективе у меня присутствует такая цель,— призналась она корреспонденту “Ъ”.— Правда, я стараюсь об этом не думать. Перед началом грунтового сезона я немного нервничала, поскольку не знала, как все пойдет. Но сейчас довольна». Гауфф же за выход в полуфинал поборется с единственной теннисисткой, которая в этом сезоне еще не терпела поражений на турнирах Большого шлема — чемпионкой Australian Open Мэдисон Кис, которая в чисто американском противостоянии обыграла малоизвестную Хейли Баптист — 6:3, 7:5.

Евгений Федяков