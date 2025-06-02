С рыболовного судна в порту Санкт-Петербург произошла утечка нефтепродуктов
Транспортная полиция проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов в порту Санкт-Петербурга. Соответствующая информация от работников порта поступила в дежурную часть линейного отдела МВД России на водном транспорте накануне,1 июня, сообщили в региональном управлении ведомства.
В ходе выезда на место происшествия сотрудниками транспортной полиции было установлено, что около 02:00 рыболовное судно осуществляло бункеровку мазута. По предварительной информации обнаружена утечка около 50-100 килограмм нефтепродуктов.
В настоящее время последствия разлива уже устранены, отметили в транспортной полиции. Подробности произошедшего выясняются. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала по факту разлива нефтепродуктов в петербургском порту собственную проверку.
Прежде «Ъ-СПб» писал о работах по устранению последствий аварии с разливом мазута на танкере Koala в морском порту Усть-Луга.