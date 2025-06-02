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обновлено 11:14

На маршрут Сочи — Геленджик вышел скоростной катамаран «Комета»

Скоростной катамаран «Комета 120М» имени советского космонавта Павла Поповича 1 июня вышел на маршрут Сочи — Геленджик. Оператором маршрута является компания «Комета Экспресс».

Фото: ООО «ВодоходЪ»

Фото: ООО «ВодоходЪ»

Пассажирское судно на подводных крыльях создали судостроительные предприятия «Вымпел» и «Море». В 2025 году катамаран получил разрешение на эксплуатацию.

«Комета» рассчитана на 120 пассажиров и развивает скорость свыше 60 километров в час. Благодаря высокой скорости поездка из Сочи в Геленджик занимает всего 3,5 часа.

*В 11.10 в новость внесено изменение. Изначально говорилось, что оператором маршрута является компания «Водоходъ Экспресс» (входит в компанию «Водоходъ»).

Лия Пацан

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