Работники переоценивают труд

Среди россиян растет число тех, кто с осторожностью оценивает свои перспективы на российском рынке труда,— что может косвенно свидетельствовать о сокращении темпов появления новых вакансий. Это следует из аналитической записки центра ИНСАП ИПЭИ РАНХиГС. В ее основе — данные телефонных обследований населения, проведенных центром в марте—апреле этого года.

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Так, в последние 12 месяцев несколько снизилась доля респондентов, оценивающих риск потерять работу в следующие три месяца как низкий или очень низкий — в апреле 2025 года об этом заявляли 83% работающих респондентов, тогда как годом ранее — 87%. На большие риски потери работы указывают самозанятые, владельцы предприятий и ИП — среди них около 14% в апреле этого года отметили, что такая вероятность, с их точки зрения, высока или очень высока; тогда как среди наемных работников таких только 11%. Более высокий риск потери работы — по сравнению с работниками сферы услуг — отмечают занятые в промышленности и сельском хозяйстве.

Возможно, отмечается в аналитической записке, положение работников на рынке труда начинает ухудшаться по сравнению с ситуацией в 2024 году. Удельный вес работников, которые считали, что найти схожую с текущей работу будет легко или очень легко, снизился с 47–49% в 2024 году до 41% в апреле 2025 года. Соответственно, выросла доля тех, кто считает, что найти такую работу будет трудно или очень трудно (с 45% до 51%).

При этом ситуация с зарплатами пока остается благополучной. Так, 39% работающих респондентов указали, что в целом за последний год их трудовые доходы увеличились, при этом у 30% — более чем на четверть. Об обратной динамике сообщили только 11% занятых. Рост трудовых доходов респондентами, не работающими по найму, отмечался существенно реже — они выросли только у 28% самозанятых, ИП, владельцев бизнеса. Также стоит отметить, что заработки быстрее росли у работников, проживающих в городах, по сравнению с жителями сельской местности.

О росте доходов в 2023 году, напомним, сообщали 30% работников, а на снижение доходов указали те же 11%. При этом зарплаты продолжили рост и в 2025 году: за три месяца года они увеличились у 17% работающих респондентов, снизились — у 13%.

Ранее, отметим, “Ъ” уже писал о том, что спрос на труд в РФ может замедляться — о сокращении прироста числа вакансий по итогам первого квартала сообщали крупнейшие российские платформы для работодателей, такие как hh.ru и «Авито Работа» (см. “Ъ” от 3 апреля).

Анастасия Мануйлова