Гендиректора крупнейших американских компаний за год стали зарабатывать на 9% больше

The Wall Street Journal 1 июня опубликовала список генеральных директоров крупнейших американских публичных компаний, которые получили наибольшие вознаграждения (общая сумма оклада, премий, бонусов, опционов и пр.) по итогам 2024 года. Газета проанализировала подготовленные сервисом MyLogIQ данные о вознаграждениях в компаниях, составляющих индекс S&P 500,— 500 компаний в США с наибольшей рыночной капитализацией. Медианное вознаграждение гендиректора из таких компаний выросло в сравнении с 2023-м на 9%, составив $17,8 млн.

Самое большое вознаграждение в 2024 году получил Рик Смит, гендиректор компании Axon — разработчика технологий для вооруженных сил и полиции, наиболее известного своим электрошоковым оружием Taser. Господин Смит, возглавляющий Axon с 1993 года, по итогам прошлого года получил $164,5 млн, основная часть суммы была выплачена акциями. Как отмечает WSJ, он получал огромные вознаграждения и тогда, когда компания не входила в S&P 500,— так, в 2019-м ему выплатили $246 млн. Рик Смит оказался лидером и по росту вознаграждения за год — на 999%.

В топ-5 самых высокооплачиваемых гендиректоров также вошли глава промышленного конгломерата General Electric Лоуренс Калп ($89 млн), Стивен Шварцман, возглавляющий инвестфонд Blackstone ($84 млн), глава корпорации Apple Тим Кук ($74,6 млн) и гендиректор еще одного инвестфонда KKR Джозеф Бэ ($73,1 млн).

Яна Рождественская