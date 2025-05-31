Bild: РФ и страны НАТО одновременно проведут военные учения в Балтийском море

Страны НАТО 3 июня намерены провести военные учения Baltops-2025 в Балтийском море, пишет газета Bild. 27 мая, «на месяц раньше обычного», 20 российских военных кораблей также направились в сторону Балтии для проведения учений. Как утверждает издание, это может создать дополнительную напряженность в отношениях сторон.

Силы России и НАТО «могут опасно сблизиться», подчеркнул обозреватель Bild. «То, что происходит в Балтийском море, таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию»,— цитирует издание старшего научного сотрудника аналитического центра Боннского университета (CASSIS) Морица Браке.

При этом, по мнению руководителя отдела военно-морской стратегии и безопасности при Университете Киля Йоханнеса Петерса, действия России вполне легитимны. Маневры РФ, уточнил он, направлены на разведку и слежение «за противоположной стороной». В этих действиях также нет ничего удивительного, убежден господин Петерс, ведь Россия не раз высказывала отношение к расширению НАТО и теперь «демонстрирует свою силу».

По данным пресс-службы Балтийского флота, в российских учениях принимают участие силы Северного флота при поддержке авиации воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов.