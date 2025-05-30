Тейлор Свифт заполучила права на все свои песни

Американская певица Тейлор Свифт выкупила мастер-записи своих первых шести альбомов. Она заявила, что теперь владеет всеми песнями, которые написала за свою жизнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тейлор Свифт

Фото: Daniel Cole / Reuters Тейлор Свифт

Фото: Daniel Cole / Reuters

«Я почти перестала думать о том, что это когда-либо может случиться... Я подчас начинаю плакать от счастья с тех пор, как это произошло»,— сообщила она в письме, опубликованном на ее сайте.

Музыкальный менеджер Скутер Браун получил права на мастер-записи первых альбомов госпожи Свифт в 2019 году. Это произошло, когда его компания за $300 млн выкупила лейбл Big Machine Records, которому и принадлежали права на музыку певицы. Артистка называла произошедшее «худшим из всех сценариев».

В своих соцсетях она обвиняла продюсера в травле. Указывала, что господин Браун сотрудничал с музыкантом Канье Уэстом, у которого с ней давний конфликт. В 2021 году Тейлор начала перезаписывать эти альбомы. Она выпустила «Fearless», «Red», «Speak Now» и «1989». Дебютный альбом, который называется «Taylor Swift», и последний из этих шести — «Reputation» — перезаписаны не были.

Мастер-запись — это оригинальное записанное исполнение песни, с которого делают копии альбомов. Права на нее дают владельцу контроль над песней, включая право на распространение. За сколько госпожа Тейлор выкупила мастер-записи, неизвестно. Журнал Rolling Stone со ссылкой на источник писал, что она могла заплатить около $600 млн. BBC опровергла эти утверждения.

Александр Рыльский