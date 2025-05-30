В Госдуме хотят создать цифровую платформу, объединяющую все сервисы воедино

Депутаты Госдумы выступили с инициативой разработки платформы, которая объединит в себе возможности флагманских российских онлайн-сервисов и введет в быт россиян цифровой ID. Новое приложение будет интегрировано с порталом «Госуслуги», поэтому не допустит анонимных регистраций, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это прежде всего ответ на запрос наших граждан на комфортное цифровое взаимодействие с бизнесом и государством»,— написал господин Горелкин в своем Telegram-канале. Перечисляя потенциальные функции, которые платформа может интегрировать с других сервисов, депутат упомянул поисковые сервисы, соцсети, финансовые технологии, маркетплейсы, «экосистему госуслуг».

Все эти приложения могут стать доступными для россиян в рамках одного сервиса после авторизации через портал «Госуслуги». По мнению господина Горелкина, «главным ноу-хау создаваемой цифровой платформы станет бескомпромиссная борьба с анонимностью». Он обосновал значимость этого достижения борьбой с мошенничеством.

С помощью цифрового ID, который также планируют ввести через новую платформу, граждане смогут электронно подписывать документы, а также предоставлять его вместо паспорта, водительских прав и студенческого билета.

Степан Мельчаков