В Уфе возбуждено уголовное дело о травмировании пассажиров автобуса

Управление СКР по Башкирии возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Как сообщила пресс-служба ведомства, об инциденте стало известно из соцсетей.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о том, что вечером 27 мая текущего года водитель автобуса при высадке пассажиров на остановке «Улица Новомостовая» начал движение с открытыми дверями, а затем резко затормозил»,— говорится в пресс-релизе.

При этом один человек выпал из салона автобуса, еще один разбил лицо. Сообщается, что водитель продолжил движение, не оказав помощи пострадавшим.

По данным UTV, инцидент произошел с автобусом №226 государственного перевозчика «Башавтотранс».

Наталья Балыкова