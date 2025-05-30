Кремль: будущее европейской безопасности нужно обсуждать с Европой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что будущее безопасности на европейском континенте необходимо обсуждать со странами Европы. Однако пока внимание сконцентрировано на российско-украинских переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ну, так или иначе, конечно, будущее европейской безопасности нужно обсуждать с европейцами, без этого не обойтись.Но применительно к понедельнику в Стамбуле мы говорим именно о прямых российско-украинских переговорах»,— ответил представитель Кремля на вопрос «Ъ», готова ли Россия обсуждать с европейцами будущее региональной безопасности.

Спецпосланник президента США Кит Келлог накануне сообщил, что представители США и стран «евротройки» (Германия, Франция и Великобритания) будут в Стамбуле 2 июня, в день возможной встречи делегаций России и Украины. При этом журнал Atlantic написал, что Соединенные Штаты не будут отправлять свою делегацию на переговоры.

Лусине Баласян