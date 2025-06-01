Экипаж рейса Москва — Пермь сообщил о неопознанном шаре на маршруте

В минувший четверг пилоты Airbus320, выполнявшего рейс из Перми в Шереметьево, сообщили, что в районе столичного аэродрома наблюдают справа по курсу шар синего цвета на высоте чуть больше 1,8 тыс. м. Как сообщает телеграм-канал Aviаincident, предположительно экипаж «Аэрофлота» мог видеть воздушный шар. При этом разрешение на использование воздушного пространства в этом районе не выдавалось. Органы управления воздушным движением оповестили другие воздушные суда и уполномоченные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ