В Грузии задержали оппозиционера Нику Мелию

Сотрудники МВД в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Нику Мелию. Об этом сообщил его однопартиец, экс-гендиректор грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия. Формальных оснований для задержания не было, подчеркнул политик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нико Мелия

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Нико Мелия

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Нику задержали в машине возле подъема на Лисье озеро. Нет никакого основания (для задержания.—“Ъ”): формально срок выплаты залога не истекал, и суд не выносил решение о смене меры пресечения!» — написал господин Гварамия в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Речь идет о залоге, назначенном Нике Мелии в апреле, после неявки на апрельское заседание по расследованию преступлений периода правления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Размер залога — 50 тыс. лари (более $18,1 тыс.). Его необходимо выплатить в течение 30 дней с момента назначения. О других мерах пресечения господину Мелии Тбилисский городской суд тогда не объявлял.

Аналогичное обвинение предъявили еще нескольким грузинским оппозиционерам. Среди них — лидер оппозиционной партии «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, глава партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе, оппозиционер Зураб Джапаридзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Зураба Джапаридзе (22 мая) и Ираклия Окруашвили (13 мая) уже арестовали за неуплату залога.

О ситуации в стране — «Ъ» «Грузия перестает быть убежищем».