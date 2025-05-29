Чистая прибыль Т-Банка по РСБУ упала в 2,9 раза

Чистая прибыль Т-Банка за первый квартал 2025 года по РСБУ составила 8,74 млрд руб., следует из отчета «Т-Технологий». В прошлом году за тот же период прибыль составила 25,61 млрд руб.— падение произошло в 2,9 раза, пишет «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Консолидированный кредитный портфель Т-Банка на конец апреля 2025 года составил 2,67 трлн руб. Кредиты физлицам в апреле выросли на 0,8%, до 2,184 трлн руб., юрлицам — на 5,3%, до 493 млрд руб.

Средства клиентов в банке увеличились на 2,7%, до 3,687 трлн руб. Средства физлиц выросли до 2,995 трлн руб. (+4,4%). Средства организаций сократились на 4,3% — до 692 млрд руб. Инвестиционный портфель клиентов достиг отметки 1,617 трлн руб. (+2,4%).

Общий капитал Т-Банка по РСБУ за месяц вырос на 2,8%, он достиг 520 млрд руб. Базовый капитал увеличился до 398 млрд руб. (+4% за месяц), основной — до 502 млрд руб. (+2,8%).