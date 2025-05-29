МВД России заявило о благополучном завершении истории с медвежонком из Приангарья

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о благополучном завершении истории с медвежонком из поселка Новая Игирма на севере Приангарья. Как сообщалось ранее, 28 мая ГУ МВД России по Иркутской области начало проверку по фактам жестокого обращения с диким животным. Поводом для этого стала видеозапись в социальных сетях, на которой мужчины скидывают медвежонка с вершины сосны, а затем укладывают его в пластиковый мешок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал официального представителя МВД России Ирина Волк Фото: Телеграм-канал официального представителя МВД России Ирина Волк

«Выяснилось, что трое жителей поселка Новая Игирма заметили рядом с производственной базой, где они работали, медвежонка. Поскольку неподалеку находились дети, а вслед за медвежонком могла прийти и его мама, сотрудники решили помочь ему вернуться в лес. К сожалению, мишка не понял добрых намерений людей и, испугавшись, забрался на дерево. Один из работников попытался его снять, однако малыш укусил мужчину, и тот его выронил»,— объясняет Ирина Волк подоплеку происшедшего.

По информации официального представителя МВД России, после поимки медвежонка мужчины накормили его, а затем выпустили в естественную среду обитания.

Влад Никифоров, Иркутск