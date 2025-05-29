Из Ростовской области на Кубань вывезли 550 тонн песка с мазутом

Компания «Южный город» с начала недели вывезла более 550 т песка с мазутом с полигона в Семикаракорском районе Ростовской области обратно в Краснодарский край за свой счет. Загрязненный материал был доставлен в донской регион в конце января 2025 года, стало известно в ходе рабочего визита врио губернатора области Юрия Слюсаря в Семикаракорск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Представитель компании на встрече отметил, что фирма намерена завершить процесс вывоза до конца следующей недели. Местные жители, которые дежурят на полигоне ежедневно, поблагодарили врио главы Ростовской области Юрия Слюсаря за запрет на дальнейший ввоз загрязненного материала и решение о его возврате.

«Если бы не ваша бдительность, то здесь бы не 2 тыс. т было, а гораздо больше. Очень непросто было, поверьте, организовать так, чтобы этот песок забрали назад в Краснодарский край»,— отметил господин Слюсарь.

Губернатор также подчеркнул, что внимательность местных жителей позволила избежать завоза еще большего объема песка в регион. По его словам, новой проверке прокуратуры по инициативе региональных властей.

В конце января после сообщений в социальных сетях Юрий Слюсарь выехал на Семикаракорский полигон, встретился с жителями и поручил закрыть въезд для новых машин с загрязненным песком. Уже завезенные 1,8 тыс. т материала были накрыты и защищены от ветра и влаги.

Специалисты установили, что на полигоне невозможно утилизировать грунт с нефтепродуктами с соблюдением всех норм безопасности для окружающей среды. Оперативный штаб правительственной комиссии поддержал решение о вывозе песка в Краснодарский край.

Песок с мазутом был доставлен с побережья Анапы по договору. О планах вывоза стало известно 22 мая, первые 200 т убрали 26 мая.

Анна Гречко