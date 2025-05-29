Цивилев: круглогодичный запрет на майнинг вводится в Бурятии и Забайкалье

Круглогодичный запрет на майнинг криптовалют в ближайшее время будет введен на территориях Бурятии и Забайкалья. Мера будет действовать до 2031 года, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Министр напомнил, что временный запрет на майнинг в осенне-зимний период уже вводился в дефицитных по электроэнергии районах юго-восточной Сибири. «По итогам этого периода этот запрет будет введен до 2031 года,— сообщил господин Цивилев (цитата по ТАСС).— В Иркутской области уже введен, в ближайшее время — в Республике Бурятия и Забайкальском крае».

В начале апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинга на юге Иркутской области. Также эта деятельность запрещена в пики энергопотребления на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края.

О том, как запрет может повлиять на незаконную добычу криптовалют,— в материале «Ъ» «Майнингу — Забайкальский край»