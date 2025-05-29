Украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира из-за возврата символики белорусам
Сборная Украины по дзюдо не поедет на чемпионат мира из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить белорусских спортсменов до соревнований с государственной символикой — флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба украинской организации.
Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ
«Федерация решительно осуждает решение IJF и считает его противоречащим фундаментальным принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении»,— говорится в заявлении.
Украинская сборная во второй раз не примет участие в мировом первенстве. В 2023 году национальная команда не поехала на чемпионат мира из-за допуска российских и белорусских спортсменов.
Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 13 по 20 июня. Российские спортсмены будут выступать под флагом IJF.