Украинские дзюдоисты бойкотируют чемпионат мира из-за возврата символики белорусам

Сборная Украины по дзюдо не поедет на чемпионат мира из-за решения Международной федерации дзюдо (IJF) допустить белорусских спортсменов до соревнований с государственной символикой — флагом и гимном. Об этом сообщила пресс-служба украинской организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ Фото: Василий Нестеренко, Коммерсантъ

«Федерация решительно осуждает решение IJF и считает его противоречащим фундаментальным принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении»,— говорится в заявлении.

Украинская сборная во второй раз не примет участие в мировом первенстве. В 2023 году национальная команда не поехала на чемпионат мира из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

Чемпионат мира пройдет в Будапеште с 13 по 20 июня. Российские спортсмены будут выступать под флагом IJF.

Таисия Орлова