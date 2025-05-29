Глава Ижевска о новой стратегии СЭР: проект определит развитие города на 10 лет

Стартовала разработка стратегии социально-экономического развития (СЭР) Ижевска до 2035 года, передает корреспондент «Ъ-Удмуртия» с пресс-конференции, посвященной СЭР. Проект представили глава города Дмитрий Чистяков и директор медиагруппы Centre digital & media (CDM) Анастасия Власова. Разработать стратегию СЭР планируется к ноябрю 2025 года. Для этого будут проводить опросы общественного мнения и стратегические сессии с горожанами для выработки проектных решений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Проект определит развитие города на ближайшие 10 лет. Наша задача — сделать так, чтобы каждый житель мог повлиять на будущее Ижевска: сделать эту стратегию не кабинетной, а близкой к людям. Наша миссия — сделать Ижевск городом, вызывающим чувство гордости у его жителей»,— сказал господин Чистяков.

Так, в мае провели первый опрос горожан. Он показал, что большинство жителей видят Ижевск промышленным центром — «техноградом» или «городом-заводом». Больше половины ижевчан (54%) заявили, что любят свой город и не планируют переезд. При этом почти две трети студентов (62%) планируют в будущем учиться или работать в других населенных пунктах. Принадлежность к Ижевску ощущают 81% жителей, привязанность и любовь — 78% респондентов.

Опрос среди прочего выявил, что ижевчане жалуются на плохие дороги в Ижевске и пригороде, на недостаток полицейских патрулей, видеокамер и освещения в жилых районах, на нарушения графика движения общественного транспорта. При этом жители положительно оценивают тенденцию к созданию небольших скверов, детских и спортивных площадок и хотели бы, чтобы в городе появились аквапарк, термальный комплекс и новые торговые центры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Стратегия СЭР будет разрабатываться администрацией города совместно с медиахолдингом CDM, фондом развития Ижевска и удмуртским филиалом Института экономики (ИЭ)УрО РАН. «Это будет не просто документ — мы разрабатываем дорожную карту с конкретными проектами. В ИЭ выработают гипотезы развития Ижевска. После этого мы проведем стратегические сессии, открытые для горожан. Будем привлекать экспертов. Полученную информацию вернем в институт для разработки проектных решений»,— сказала директор CDM Анастасия Власова. Она добавила, что по проектам были достигнуты договоренности о подписании соглашений, чтобы сразу же запустить их в работу и они «не ушли в стол»

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К пяти приоритетным направлениям развития города отнесли креативные индустрии, муниципальные IT-сервисы, образование и карьера, благоустройство и городская безопасность. В рамках разработки стратегии СЭР планирует представить портфель межведомственных проектных решений по направлениям сроком на пять лет — к 270-летию Ижевска. Организаторы призвали горожан принять участие в разработке СЭР.