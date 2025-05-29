Пакистан создает стратегический резерв в биткойнах по примеру США

Власти Пакистана приняли решение о создании национального стратегического резерва в биткойнах. Об этом на конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе заявил глава пакистанского Совета по криптовалютам Билал бин Сакиб, сообщает CoinDesk.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ariba Shahid / Reuters Фото: Ariba Shahid / Reuters

Представитель Пакистана в ходе выступления отметил, что его страну многие в мире воспринимают неправильно. Однако чиновники надеются улучшить национальный имидж, в том числе за счет принятия решений в сфере криптовалют.

«Сегодня исторический день. Я объявляю, что правительство Пакистана создает государственный стратегический биткойн-резерв. Мы хотим поблагодарить США, потому что вдохновлялись их примером»,— заявил Билал бин Сакиб. Он добавил, что планируется запасать биткойы и «никогда, никогда не продавать».

Ранее на этой неделе власти страны объявили о намерении направить 2000 МВт избыточной электроэнергии на майнинг.