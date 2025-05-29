Игумен Евмений не будет обращаться в полицию из-за нападения на него

Игумен Евмений (Перистый) сообщил «РИА Новости», что не стал подавать заявление в полицию на человека, напавшего на него во время презентации книги в медиацентре «Библио-глобус». По словам игумена, он простил нападавшего «из христианских побуждений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Игумену Евмению 56 лет. Он работает ведущим консультантом в центре «Отчий дом». В центр обращаются люди, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Для них центр проводит тренинги, консультации, медитации и т. д. Также игумен является главным редактором издательства «Свет православия». Ранее он работал в Миссионерском отделе Московского патриархата и Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. Монашеский постриг он принял в 1989 году в Киево-Печерской лавре.

28 мая в «Библио-Глобусе» игумен Евмений презентовал книгу «Мудрость сердца: книга осознанной любви». Вечером того же дня СМИ сообщили о нападении на священнослужителя в ходе презентации. Telegram-канал Mash писал, что неизвестный мужчина сначала выкрикивал фразы «за православие» и «за Русь», а затем начал бить игумена. Нападавшего задержала полиция, а Евмения увезла машина скорой помощи.

«В 1:30 мы вышли из полиции, ситуация разрешилась в нашу пользу. Травмы черепа нет, говорят, что заживет в течение недели. Я заявления не подавал, простил из христианских побуждений»,— рассказал игумен агентству. Евмений назвал презентацию книги «лучшей в своей жизни». «Заплатил кровью за слова, сказанные в моей книге»,— заключил он.

Полина Мотызлевская