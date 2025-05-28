Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший ректор КФУ получил 22 года по делу об убийстве

Савеловский райсуд Москвы вынес приговор по делу бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Он обвинялся в подстрекательстве к двум покушениям (ст. 33 и ст. 105 УК РФ) на криминального авторитета из Елабуги, одно из которых завершилось убийством. В прениях гособвинение предлагало назначить Ильшату Гафурову 25 лет колонии.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По версии Следственного комитета России, подсудимый, занимая должность главы Елабуги, в 1999 году попросил лидеров оргпреступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» из Набережных Челнов убрать бизнесмена, депутата Елабужского городского совета и криминального авторитета Айдара Исрафилова, с которым он якобы конфликтовал. Со второй попытки господин Исрафилов был застрелен в Москве у спорткомплекса ЦСКА.

Защита, в свою очередь, указывала, что обвинение в отношении Ильшата Гафурова построено в основном на показаниях лидеров ОПС. Также отмечалось, что ранее, когда дело находилось в производстве прокуратуры, она отказала в уголовном преследовании Ильшата Гафурова, не установив его причастность к преступлениям. Это постановление, отмечала защита, так и не было отменено. Адвокаты требовали оправдать экс-ректора или, если суд с ними не согласится, прекратить его уголовное преследование в связи с истечением срока давности.

В итоге суд путем частичного сложения наказаний по двум эпизодам назначил Ильшату Гафурову 22 года колонии строгого режима. Частично удовлетворен иск потерпевших — родственников погибшего — им присуждено 60 млн руб.

Ефим Брянцев

Новости компаний Все