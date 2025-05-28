Бывший ректор КФУ получил 22 года по делу об убийстве

Савеловский райсуд Москвы вынес приговор по делу бывшего ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Он обвинялся в подстрекательстве к двум покушениям (ст. 33 и ст. 105 УК РФ) на криминального авторитета из Елабуги, одно из которых завершилось убийством. В прениях гособвинение предлагало назначить Ильшату Гафурову 25 лет колонии.

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По версии Следственного комитета России, подсудимый, занимая должность главы Елабуги, в 1999 году попросил лидеров оргпреступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» из Набережных Челнов убрать бизнесмена, депутата Елабужского городского совета и криминального авторитета Айдара Исрафилова, с которым он якобы конфликтовал. Со второй попытки господин Исрафилов был застрелен в Москве у спорткомплекса ЦСКА.

Защита, в свою очередь, указывала, что обвинение в отношении Ильшата Гафурова построено в основном на показаниях лидеров ОПС. Также отмечалось, что ранее, когда дело находилось в производстве прокуратуры, она отказала в уголовном преследовании Ильшата Гафурова, не установив его причастность к преступлениям. Это постановление, отмечала защита, так и не было отменено. Адвокаты требовали оправдать экс-ректора или, если суд с ними не согласится, прекратить его уголовное преследование в связи с истечением срока давности.

В итоге суд путем частичного сложения наказаний по двум эпизодам назначил Ильшату Гафурову 22 года колонии строгого режима. Частично удовлетворен иск потерпевших — родственников погибшего — им присуждено 60 млн руб.

Ефим Брянцев