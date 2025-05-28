Диего Марадона пострадал от судейского решения

Суд над врачами, обвиняемыми в причинении смерти легендарному футболисту Диего Марадоне, столкнулся с удивительным препятствием, характерным скорее для латиноамериканского телесериала, чем для судебного процесса. Выяснилось, что с санкции одной из трех судей, Джульеты Макинтач, слушавших дело, в зале заседаний была установлена видеокамера. Запись с нее вела некая продакшен-компания (предположительно по заказу BBC), собиравшая материал для документального фильма. Все это поставило беспристрастность судьи Макинтач под вопрос и вынудило ее взять самоотвод. Теперь не ясно, можно ли заменить провинившегося судью или придется начинать процесс сначала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джаннина Марадона, дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны

Фото: Francisco Loureiro / Reuters Джаннина Марадона, дочь легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны

Фото: Francisco Loureiro / Reuters

Громкий процесс, в котором суд Буэнос-Айреса рассматривает обвинения, выдвинутые прокуратурой аргентинской столицы в отношении медицинских работников, причастных, как считают власти, к смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны, столкнулся с неожиданной сложностью. Причем вполне киношного, встречающегося разве что в латиноамериканских телесериалах, свойства. Выяснилось, что одна из трех судей, Джульета Макинтач, самовольно санкционировала установку в зале судебных заседаний видеокамеры, которую проносили на каждое заседание с согласия и при содействии судьи.

Само по себе появления записывающего устройства в зале суда не является крамолой. Судьям, согласно аргентинским законам, запрещено лишь публично комментировать дела, которые они слушают. А учитывая, что процесс над обвиняемыми в причинении смерти Марадоне открытый, проблемы вроде бы и вовсе нет. Но все дело в деталях. Адвокаты главного обвиняемого, лечащего врача Марадоны Леопольдо Луке, выяснили, что продакшен, сотрудники которого приносили камеру на заседания (этот факт подтвержден рапортами полицейских, присутствовавших в зале), напрямую связан с родным братом судьи Хуаном Макинтачем. Как утверждает адвокат Леопольдо Луке Хулио Ривас, на его клиента выходили представители того же самого продакшена и предлагали вознаграждение за согласие на использование его образа в документальном фильме о «процессе Марадоны». Они утверждали, что заказ на съемки поступил от британской вещательной корпорации BBC. Господин Луке, уверяет его адвокат, ответил отказом. А судья Макинтач, похоже, согласилась.

В итоге, уверяет защита Леопольдо Луке, судья Макинтач принялась играть на камеру и, возможно, действовать по указке заказчиков.

Отметим, что в ходе разбирательства инцидента власти затребовали у авторов скандальных съемок отснятые материалы и после их изучения пришли к выводу, что будущий фильм строился именно вокруг персоны судьи Макинтач.

Неопровержимых доказательств заявлений адвокатов доктора Луке и пристрастности судьи Макинтач пока нет. Но доверие к суду в любом случае было скомпрометировано, и ведущий дело обвинитель Патрисио Феррари, а дело складывалось в его пользу, сам потребовал приостановки процесса и отстранения судьи Макинтач. Она, конечно, все обвинения отвергла, но при этом все же была вынуждена взять самоотвод. В итоге перспективы процесса оказались под вопросом. На данный момент суд пытается решить, можно ли продолжить слушания, заменив провинившуюся судью, или же придется начинать все сначала.

Напомним, что Диего Марадона, один из лучших футболистов в истории, скончался в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от проблем с сердцем. На протяжении большей части своей жизни Марадона боролся с наркотической и алкогольной зависимостями. Незадолго до смерти он перенес операцию по удалению субдуральной гематомы головного мозга (объемное скопление крови в черепе, вызывающее сдавливание головного мозга). Провел ее как раз Леопольдо Луке (его основная специализация — нейрохирургия). Операция, как сообщалось, прошла успешно. Марадона через несколько дней был выписан и перевезен в арендованный его родней дом в пригороде Буэнос-Айреса, расположенный неподалеку от места проживания двух его старших дочерей. Там он 25 ноября 2020 года и скончался.

Аргентинские власти по итогам проведенного расследования пришли к выводу, что смерти легенды можно было избежать, если бы его не отправили домой, а оставили под квалифицированным медицинским надзором в соответствующем учреждении.

В итоге под обвинение попал не только Леопольдо Луке, но и другие члены медицинской команды (психиатр, психолог, дежурный врач, ночная медсестра, а также два координатора, обеспечивавшие работу врачей и медсестер). Тот же Патрисио Феррари заявлял в суде, что ни один из членов команды медиков не сделал то, что было нужно, в «театре ужаса, сценой которого стало смертное ложе Марадоны». По версии прокурора Феррари, обвиняемые проявили халатность, выписав футболиста из госпиталя, а затем «проявили жестокость, решив, что он должен умереть». Позже один из судмедэкспертов, исследовавших труп Марадоны (всего в деле заявлено более 190 свидетелей), Карлос Маурисио Кассинелли, заявил, что, по его мнению, агония футболиста продолжалась 12 часов, а окружающие никак этому не мешали.

Завершение процесса планировалось на середину лета. Но с учетом новых обстоятельств сроки вынесения вердикта, очевидно, сдвигаются.

Александр Петров