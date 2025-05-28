Холдинг «Мираторг» в июне закроет магазин в универмаге «У Красного моста»

Агропромышленный холдинг «Мираторг» в июне собирается закрыть торговую точку в универмаге «У Красного моста» в центре Петербурга. В этом лично убедился корреспондент «Нового проспекта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сообщения о закрытии магазина на Набережной Мойки, 73, стали появляться в неофициальном Telegram-канале точки еще несколько недель назад.

«В связи с закрытием супермаркета объявляем скидку на весь ассортимент, кроме табака, до 40%»,— говорится в регулярно публикуемых постах.

Как сообщили корреспонденту издания сотрудники магазина, «Мираторг» в универмаге «У Красного моста» будет работать до 10 июня. Несколько стеллажей для товаров здесь уже пустуют, продукцию распродают с большой скидкой. В пресс-службе холдинга на запрос издания не ответили.

Как поделился руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Петербурге Дмитрий Садовников, площадь магазина составляет около 800 квадратных метров, ранее это помещение занимал супермаркет финской сети Prisma. В качестве причины ухода «Мираторга» из этой локации эксперты рынка называют низкий уровень проходимости, не самую удачную конфигурацию пространства и отсутствие целевой аудитории.

Торговая сеть «Мираторг» пришла в Петербург в 2013 году, таким образов увеличив число своих точек до 10. Тем не менее уже в 2014 году магазины в городе были закрыты. Во второй раз агрохолдинг вышел на рынок Северной столицы в 2019 году с открытием торговой точки в ЖК «Русский дом» по адресу Басков переулок, 2. Этот магазин сети продолжает работать и не планирует закрываться, говорят сотрудники этого «Мираторга».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге закрылись три магазина продуктовой сети «Вкустер».

Дарья Астанина