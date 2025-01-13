«Вкустер» планирует полностью покинуть Петербург из-за конкуренции

Три супермаркета сети «Вкустер» закрылись в Петербурге, на их месте уже открыли магазины «Семишагофф», сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на независимого консультанта по продвижению продовольственных товаров Михаила Лачугина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Все три супермаркета находились в Красносельском районе города. По словам основателя аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, конкурировать с федеральными сетями на текущий момент практически невозможно. Есть большая вероятность, что «Вкустер» в ближайшие месяцы закроет еще несколько точек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что торговая сеть «Дикси» открыла первый магазин ультрамалого формата в Петербурге. Торговая точка площадью 90 кв. м. расположилась в доме 23-2 по Комендантскому проспекту.

Кирилл Бевзюк