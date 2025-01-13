«Вкустер» планирует полностью покинуть Петербург из-за конкуренции
Три супермаркета сети «Вкустер» закрылись в Петербурге, на их месте уже открыли магазины «Семишагофф», сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на независимого консультанта по продвижению продовольственных товаров Михаила Лачугина.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Все три супермаркета находились в Красносельском районе города. По словам основателя аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, конкурировать с федеральными сетями на текущий момент практически невозможно. Есть большая вероятность, что «Вкустер» в ближайшие месяцы закроет еще несколько точек.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что торговая сеть «Дикси» открыла первый магазин ультрамалого формата в Петербурге. Торговая точка площадью 90 кв. м. расположилась в доме 23-2 по Комендантскому проспекту.