Нарышкин: Политическая борьба в США ведется не на жизнь, а на смерть

Внутриполитическое противостояние в США сопряжено с реальными рисками для жизни, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Борьба в Соединенных Штатах буквально идет не на жизнь, а на смерть»,— сказал господин Нарышкин на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (цитата по ТАСС). Он пояснил, что об этом «свидетельствуют многочисленные покушения и угрозы» в адрес президента Дональда Трампа.

Глава СВР полагает, что противодействие американскому президенту со стороны политических соперников спровоцировано его настроем на прекращение «конфликтов на Украине, на Ближнем Востоке». Также оппоненты не принимают его позицию по сворачиванию «глобальной пропаганды трансгуманизма и либеральной демократии», добавил господин Нарышкин.