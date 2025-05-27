Главные новости за 27 мая. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Несовершеннолетний житель Петербурга погиб из-за удара током, когда ехал до Зеленогорска на крыше электрички. О трагическом инциденте сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. Электропоезд следовал от Финляндского вокзала. Удар током от контактной сети подросток получил на станции Ланская. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

В Петербурге задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в поджоге коммутационного щита вагонного депо на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Следствием по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Как уточнили в транспортной полиции, преступление молодой человек совершил по указанию неустановленного куратора из мессенджера.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки, организованной после жалобы на деятельность мигрантов на Сенном рынке. В СКР ранее поступило сообщение, что реализацию товаров на рынке осуществляет «большое число иностранных граждан». При этом никаких мер по проверке законности этой предпринимательской деятельности, по данным заявителя, не принимается.

В день 322-летия Петербурга в Ротонде Мариинского дворца вручили знаки отличия «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Награждение провели губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский. В 2025 году решением городского парламента звание присудили главе общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, ВС и правоохранительных органов Василию Волобуеву, ветерану ВОВ Зиновию Меркину и председателю правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елене Тихомировой.

Акционерное общество «ЗСД» ищет подрядчика по подготовке территории от Союзного проспекта до КАД для возведения Широтной магистрали (ШМСД). Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,6 млрд рублей. В техническом задании указано, что победитель конкурса должен разработать до 31 октября 2027 года рабочую документацию и подготовить все необходимое для стройки. Протяженность участка составит 6,5 км, его должны ввести в эксплуатацию в 2031 году.

Государственный обвинитель просит Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправить бывшего топ-менеджера бизнесмена Евгения Пригожина Илью Горбунова в колонию на десять лет и четыре месяца. Прения стороны обвинения завершились по уголовному делу о вымогательстве 27 мая. Горбунова просят признать виновным в совершении преступлений по п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

Отреставрированное здание Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова получило разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ. В качестве концертной площадки консерватория возобновит свою работу уже этим летом. С 1 сентября в Римского-Корсакова вновь начнут принимать студентов. К этому времени будет завершена подготовка учебных помещений и настройка вернувшихся из реставрационных мастерских исторических музыкальных инструментов.

АО «Газпром промгаз» стало победителем конкурса по актуализации прогнозного топливно-энергетического баланса Ленинградской области на пятилетний период с оценкой до 2035 года. Как сообщили в компании, целью данной работы является оценка развития газовой инфраструктуры 47-го региона и прогнозирование масштабов потребности в природном газе. На основе полученных данных будет разработана программа газификации для жилищно-коммунального хозяйства, промышленных центров и других объектов на территории области.

В Петербурге летом 2026 года запустят завод по производству логистических и промышленных роботов. Об этом в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов рассказал глава совета директоров ГК «INTRATOOL» Сергей Терентьев. По его словам, планируется, что новое производство появится на площадке ОЭЗ «Новоорловская».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что единая карта жителя Ленобласти и Петербурга на базе уже существующей в городе на Неве ЕКП начнет действовать с 1 июня. По словам чиновника, соответствующее соглашение он подписал 27 мая с губернатором Петербурга Александром Бегловым в День города. Господин Дрозденко подчеркнул, что это проект направлен на улучшение качества жителей региона.

Военно-морская академия имени Кузнецова не будет передавать помещения Музею обороны и блокады Ленинграда, так как не получала соответствующих распоряжений и пользуется указанными площадями. Об этом со ссылкой на руководство академии 27 мая сообщила «Фонтанка». Возможность передать музею все помещения в архитектурном комплексе, расположенном в доме 9 по Соляному переулку, обсуждают минимум десять лет. В 2019 году эту процедуру вновь запустили после переговоров Минобороны со Смольным.

Третий кассационный суд общей юрисдикции поддержал решения нижестоящих инстанций, оставив в силе приговор бывшему председателю совета директоров АО «АКБ "Констанс-Банк"» Александру Ебралидзе, который был признан виновным в хищении средств банка. Ранее суд по этому делу приговорил Ебралидзе к трем годам лишения свободы. Заявленный Агентством по страхованию вкладов иск в размере свыше 371 млн рублей удовлетворен в полном объеме.

Во вторник, 27 мая, в Петербурге официально начал работу новый Центр высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации — филиал «Балтийский» АО «Центр инноваций в травматологии и ортопедии» (ЦИТО) в Санкт-Петербурге. Здание расположено в Пинском переулке на Петроградской стороне. Новый центр площадью более 1,5 тыс. кв. м будет предоставлять полный комплекс услуг по протезированию и реабилитации пациентов, в том числе ветеранов СВО, что позволит обеспечить их быстрое и эффективное восстановление, уточнили в Смольном.

Ко Дню города на Синем мосту у Исаакиевской площади открыли сад-трансформер. Как и прежде, территория разделена на шесть участков, спроектированных в стиле, который был популярен в XVII - XVIII веке. Сегодня здесь аккуратно помещены в контейнеры 170 деревьев: липы и туи различных форм, 2,5 тысяч и более 5 тысяч цветов. Палитру красок в саду дополняют гортензии, розы, вейгелы, самшит, лапчатка и лаванда. При этом впервые в этом году садовники использовали эуфорбию ампельную.