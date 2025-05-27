СКР начал проверку после жалобы на деятельность мигрантов на Сенном рынке

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки, организованной после жалобы на деятельность мигрантов на Сенном рынке. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Обращение одного из жителей Петербурга было размещено в комментариях в аккаунте приемной Александра Бастрыкина во «ВКонтакте». В своем сообщении автор отметил, что реализацию товаров, в том числе продовольствия, на Сенном осуществляет «большое число иностранных граждан». При этом никаких мер по проверке законности этой предпринимательской деятельности, по данным петербуржца, не принимается.

В ГСУ СКР по Петербургу после этого обращения была начала процессуальная проверка. О ее предварительных и окончательных результатах и.о главы регионального управления ведомства Олег Бобков доложит Александру Бастрыкину.

«Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,— написали в Telegram-канале СКР.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), господин Бастрыкин сделал несколько громких заявлений по поводу миграционной политики. Генерал юстиции привел данные, которые, по его мнению, свидетельствуют о необходимости серьезного ограничения въезда иностранцев из ближнего зарубежья.

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Дарья Астанина