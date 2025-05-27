Перед Мариинским дворцом ко Дню города открыли сад-трансформер

Ко Дню города на Синем мосту у Исаакиевской площади открыли сад-трансформер, сообщает пресс-служба Смольного. Как и прежде, территория разделена на шесть участков, спроектированных в стиле, который был популярен в XVII - XVIII веке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегодня здесь аккуратно помещены в контейнеры 170 деревьев: липы и туи различных форм, 2,5 тысяч и более 5 тысяч цветов. Палитру красок в саду дополнят гортензии, розы, вейгелы, самшит, лапчатка и лаванда.

Впервые в этом году садовники используют эуфорбию ампельную. Когда она разрастется, то будет выглядеть как ажурные белые облака. По словам представителей Смольного, организовывать сад-трансформер уже стало доброй петербургской традицией.

После середины осени деревья и кустарники отправятся по новым адресам и будут высажены в грунт в разных районах города. В 2024 году липы высадили в Колпинском парке, Университетской и набережной Макарова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что похожие сады-трансформеры также откроют на Якорной площади в Кронштадте, на Московском проспекте и Университетской набережной.

Андрей Маркелов