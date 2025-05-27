Гособвинение запросило 10 лет и 4 месяца для бывшего соратника Пригожина

Государственный обвинитель просит Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отправить бывшего топ-менеджера бизнесмена Евгения Пригожина Илью Горбунова в тюрьму на десять лет и четыре месяца. Прения стороны обвинения завершились по уголовному делу о вымогательстве 27 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Горбунов в суде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Илья Горбунов в суде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Горбунова просят признать виновным в совершении преступлений по п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). Гособвинение попросило суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, а также штраф.

Далее состоятся прения стороны защиты.

Подробнее о деле Ильи Горбунова — в материале «Ъ-СПб» «В вымогательстве нашлось место для гостайны».

Татьяна Титаева