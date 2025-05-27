В Петербурге наградили почетных граждан города

В день 322-летия Петербурга в Ротонде Мариинского дворца вручили знаки отличия «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Награждение провели губернатор Александр Беглов и спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».

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В 2025 году решением городского парламента звание присудили троим петербуржцам: генералу-майору авиации, председателю Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов Василию Волобуеву; ветерану Великой Отечественной войны Зиновию Меркину и главе правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елене Тихомировой.

В Ротонде собрались вице-губернаторы Петербурга и депутаты нынешнего созыва петербургского парламента. Среди гостей также были замечены депутаты Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»), Оксана Дмитриева и Ксения Горячева («Новые люди»), тренер по фигурному катанию Тамара Москвина.

«Внимание!»— громко прозвучало на весь зал. Собравшиеся, переговаривавшиеся между собой, затихли и выпрямились. В зал вошла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, за спиной которой шествовали Александр Беглов и Александр Бельский.

Спикер Заксобрания первым поздравил собравшихся с Днем города и почетных граждан с награждением. «Мне очень приятно, что в год, который объявлен президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, депутаты приняли решение отобразить эту эпоху в лице новых почетных жителей нашего города»,— отметил господин Бельский. Вслед за ним с поздравлением выступил Александр Беглов, он пожелал почетным гражданам успехов, удачи, здоровья и благополучия.

Василию Волобуеву, Зиновию Меркину и Елене Тихомировой вручили осколок гранита, взятый от камней Петропавловской крепости,— «символ города родной земли», нагрудный знак, диплом и удостоверение «Почетного гражданина Санкт-Петербурга».

После завершение официальной части гостей, всех кроме журналистов, пригласили в сад Мариинского дворца.

В прошлом году звание «Почетного гражданина» присудили заслуженному деятелю науки РФ, академику РАН Эдуарду Айламазяну, народному артисту РФ, основателю и руководителю Петербургской Джазовой филармонии Давиду Голощекину, заслуженному деятелю науки РФ, академику РАН, профессору Дмитрию Гранову.

Надежда Ярмула