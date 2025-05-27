В Петербурге в 2026 году запустят производство логистических и промышленных роботов

В Петербурге летом 2026 году запустят завод по производству логистических и промышленных роботов. Об этом в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с представителями российских деловых кругов рассказал глава совета директоров ГК «INTRATOOL» Сергей Терентьев. Трансляцию вел пресс-центр Кремля.

«В ОЭЗ "Новоорловская" мы строим новый завод. Планируем открытие этого предприятия в июне 2026 года. Я думаю, что это будет первый завод в России, который серийно будет производить логистических и промышленных роботов»,— заявил господин Терентьев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что экспертный совет ОЭЗ «Санкт-Петербург» одобрил инвестпроекты пяти новых резидентов. Компании займут земельные участки на площадке «Новоорловская», освободившиеся после тех предприятий, которые не смогли справиться со своими обязательствами. Общий объем заявленных инвестиций в проекты резидентов составит почти 9 млрд рублей, рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

Дарья Астанина