Дрозденко: ЕКП Ленинградская начнет действовать с 1 июня

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что единая карта жителя Ленобласти и Петербурга на базе уже существующей карты петербуржца начнет действовать с 1 июня, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (слева) и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (слева) и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (справа).

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам чиновника, соответствующее соглашение он подписал 27 мая с губернатором Петербурга Александром Бегловым в День города. Господин Дрозденко подчеркнул, что это проект направлен на улучшение качества жителей региона.

«Спасибо, что поддержали мое предложение, мы вошли в вашу действующую систему, действующую инфраструктуру Единой карты петербуржца. Она у вас работала, показала себя очень эффективно»,— сказал губернатор 47-го региона.

Держателям ЕКП «Ленинградская» будут доступны скидки и бонусы партнеров «Единой карты петербуржца». Граждане «серебряного возраста», проживающие как в городе, так и в области, смогут бесплатно посещать известные музеи на территории 47-го региона.

На ЕКП «Ленинградская» можно записать Единый социальный проездной билет Ленобласти, а также получить кешбэк на оплату проезда.

Для этого необходимо зарегистрировать свою карту как ЕКП «Ленинградская» в личном кабинете на портале ekp.spb.ru или в центре социальной защиты населения области. Первым эмиссию ЕКП «Ленинградская» начнет банк «Санкт-Петербург». Для оформления карты понадобятся паспорт и СНИЛС.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге ищут подрядчика для развития информационной системы «Единая карта петербуржца». На это выделили 81,4 млн рублей

Андрей Маркелов