ВМА имени Кузнецова не отдаст свои помещения Музею обороны и блокады Ленинграда

Военно-морская академия имени Кузнецова не будет передавать помещения Музею обороны и блокады Ленинграда, так как не получала соответствующих распоряжений и пользуется указанными площадями, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на руководство академии 27 мая. Возможность передать музею все помещения в архитектурном комплексе, расположенном в доме 9 по Соляному переулку, обсуждают минимум десять лет. В 2019 году эту процедуру вновь запустили после переговоров Минобороны со Смольным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, 9.

Фото: Портал Citywalls Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке, 9.

Фото: Портал Citywalls

В 2020 году губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что заместитель министра обороны Тимур Иванов, который ныне находится под стражей по делу о получении взяток в размере 1 млрд рублей, согласовал дорожную карту по передаче в собственность музея всех помещений от структур Минобороны к концу 2025 года. Реализовать этот план так и не сумели.

На текущий момент в распоряжении музея находится около 10 тысяч квадратных метров здания, в распоряжении структур Минобороны — 18 тысяч «квадратов». Отметим, что культурное учреждение занимает помещения с 1944 года, тогда блокадная выставка занимала 37 залов. В связи с «Ленинградским делом» и арестом некоторых сотрудников музея его закрыли на реэкспозицию в 1951 году. Затем помещения отдали военным.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге осталось всего две тысячи фронтовиков и меньше 48 тысяч жителей блокадного Ленинграда.

Андрей Маркелов