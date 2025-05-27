В Петербурге подростка арестовали по делу о теракте после поджога вагонного депо

В Петербурге задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в поджоге коммутационного щита вагонного депо. Следствием по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Молодого человека отправили под стражу, сообщили в пресс-службе транспортной полиции города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как полагает следствие, юноша вечером пробрался к коммутационному щиту на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский и поджег его. Сделал он это по указанию «неустановленного куратора» из мессенджера, выяснили в полиции.

Молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербургского линейного управления МВД на транспорте и Управления на транспорте МВД России по СЗФО совместно с УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

«Уголовное дело будет передано в следственные органы СК России для дальнейшего расследования»,— сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что задержанному за поджог здания волонтерского штаба в Подпорожье предъявили обвинение в совершении теракта.

Дарья Астанина