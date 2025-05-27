В Петербурге подростка арестовали по делу о теракте после поджога вагонного депо
В Петербурге задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в поджоге коммутационного щита вагонного депо. Следствием по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). Молодого человека отправили под стражу, сообщили в пресс-службе транспортной полиции города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как полагает следствие, юноша вечером пробрался к коммутационному щиту на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский и поджег его. Сделал он это по указанию «неустановленного куратора» из мессенджера, выяснили в полиции.
Молодой человек был задержан сотрудниками уголовного розыска Санкт-Петербургского линейного управления МВД на транспорте и Управления на транспорте МВД России по СЗФО совместно с УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.
«Уголовное дело будет передано в следственные органы СК России для дальнейшего расследования»,— сообщили в пресс-службе транспортной полиции.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что задержанному за поджог здания волонтерского штаба в Подпорожье предъявили обвинение в совершении теракта.