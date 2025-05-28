«Транс-Альфа» ищет точку сборки

АО «Транс-Альфа», владеющее вологодским заводом по выпуску пассажирского транспорта, планирует открыть в Петербурге площадку по крупноузловой сборке электробусов. Сейчас компания подыскивает участок и определяется, на каких партнерских условиях с городскими властями можно реализовать проект. Эксперты полагают, что оптимальной локацией под производство могут стать промзоны в Шушарах и Металлострое. Стоимость запуска площадки оценивают в 300–700 млн рублей, без учета региональных мер поддержки, которые могут снизить затраты на 20–30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажировместимость электробуса «Сириус» — 107 человек, включая не менее 30 мест для сидения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Пассажировместимость электробуса «Сириус» — 107 человек, включая не менее 30 мест для сидения

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О намерении создать производство по крупноузловой сборке электробусов в Петербурге «Ъ-СПб» рассказал гендиректор торгового дома «Транс-Альфа» Павел Видякин. По его словам, сейчас компания определяется с размером и местоположением земельного участка под будущую площадку, а также обсуждает с городскими властями условия, на которых туда будут поставляться машинокомплекты.

Информацию о возможной локализации производства электробусов в Петербурге озвучивал в мае прошлого года вице-губернатор города Кирилл Поляков.

«Открытие производственной площадки позволит нам, как заказчикам, лучше контролировать процесс сборки, а предприятию — привлекать для сотрудничества поставщиков комплектующих из Петербурга и Ленобласти»,— писал он по итогам рабочего визита на Вологодчину в своем Telegram-канале.

В аппарате вице-губернатора на вопросы «Ъ-СПб» не ответили. В комитете по промышленности уточнили, что представители вологодского завода к ним пока не обращались.

Компания «Транс-Альфа» производит электробусы «Сириус» с 2019 года. Пассажировместимость машины — 107 человек, включая не менее 30 мест для сидения. Партия из 28 электробусов этой модели стала первой закупкой «Пассажиравтотранса» для будущего автобусного парка в Ржевке, который будет рассчитан на 400 машин. До сих пор компания поставляла для Петербурга троллейбусы, в том числе с увеличенным автономным ходом.

В ноябре 2024 года первые два «Сириуса» вышли на городские маршруты. На презентации машин Кириллу Полякову в автопарке на Автобусной улице глава ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин отмечал, что производитель устранил все замечания, ранее озвученные ему перевозчиком. Вице-губернатор, в свою очередь, указывал на слишком громкую работу гидроусилителя, предлагая в будущем рассмотреть другую конструкцию.

Как отметил в разговоре с «Ъ-СПб» гендиректор «Транс-Альфы» Павел Видякин, контракт на 28 электробусов с «Пассажиравтотрансом» завершен. Пока компания ждет от ГУПа объявления новой закупки, чтобы принять участие в конкурсе. В тендерах конкуренцию «Транс-Альфе» составляют Volgabus, ГАЗ, КамАЗ, МАЗ и Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.

По методу крупноузловой сборки пассажирский транспорт в Петербурге выпускает ПК «Транспортные системы». На своей площадке — Невском заводе электрического транспорта имени Пироцкого компания собирает вагоны для трамваев и кузовы для троллейбусов.

Управляющий партнер аналитического агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева высказывает мнение, что оптимальными с точки зрения логистики и городской политики для размещения потенциальной производственной площадки «Транс-Альфы» являются промышленные зоны в Шушарах или Металлострое: там есть развитая инфраструктура, близость к кольцевой автодороге и железной дороге.

Минимальная стоимость запуска такого производства может составлять от 250–300 млн рублей. Если речь идет о строительстве новой площадки и закупке оборудования, сумма может возрасти до 500–700 млн рублей. При этом с привлечением региональных мер поддержки (земля, инфраструктура, налоговые преференции) затраты могут быть снижены на 20–30%.

В данном случае локализацию можно рассматривать как элемент получения «Транс-Альфой» доступа к новым контрактам, потому что крупноузловая сборка существенно на себестоимость продукции не повлияет, но в тоже время создаст дополнительный импульс для экономики города, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Что касается места размещения, для такой задачи подойдет любая стандартная производственная площадка, которых в городе предостаточно, в том числе в технопарках, добавляет эксперт.

Владимир Колодчук