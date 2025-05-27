Еврокомиссия начала расследование против крупнейших порносайтов

Порносайты Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos попали под расследование ЕК. Платформы подозревают в несоответствии мерам защиты несовершеннолетних от взрослого контента, сообщают на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В 2023 году все перечисленные компании были признаны «очень крупными» онлайн-платформами в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах (DSA). В эту категорию попадают все площадки, насчитывающие более 45 млн активных пользователей. Это потребовало от них введения более активных мер по борьбе с незаконным и вредоносным контентом.

Среди новых требований к платформам оказалось и обязательство по введению эффективного инструментария для верификации возраста пользователей. По данным AFP, процесс проверки на всех четырех порносайтах занимает один клик по соответствующей кнопке. Подобная мера может не соответствовать требованиям Евросоюза к защите несовершеннолетних от порнографического контента.

В том случае, если расследование Еврокомиссии докажет их вину, площадкам будут грозить штрафы вплоть до 6% от их годового оборота по всему миру.

Степан Мельчаков