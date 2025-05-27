Белгородский хлебозавод «Стойленской нивы» снизил прибыль по итогам 2024 года

Белгородский завод «Стойленской нивы» ОАО «Колос», один из крупнейших хлебозаводов в регионе, по итогам 2022 года уменьшило чистую прибыль со 153 до 123 млн руб. Это следует из опубликованной финансовой отчетности. Выручка общества напротив увеличилась — с 2 до 2,1 млрд руб.

Себестоимость продаж осталась на уровне 2023 года: тогда она составляла 1,22 млрд руб., в прошлом году показатель подрос до 1,26 млрд руб. Кредиторская задолженность снизилась: со 164 до 143 млн руб. Дебиторская задолженность по сравнению с 2023-м увеличилась с 540 до 600 млн руб.

ОАО «Колос» зарегистрировано в 1993 году в Белгороде на базе основанного в 1943 году белгородского хлебозавода. По собственным данным, выпускает более 100 т продукции в сутки. В ассортименте более 70 видов хлебобулочных изделий, более 150 видов кондитерских изделий (пряники, вафли и вафельные торты, печенье, соломка, баранки и сушки, сухари, зефир, мармелад и суфле), а также около 100 наименований бисквитно-кремовых изделий.

Анна Швечикова