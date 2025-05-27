Хинштейн сообщил о гибели пенсионера, попавшего на видео военных ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что российские военнослужащие обнаружили тело Александра Григорьева — пожилого жителя Курской области, видео с которым завирусилось в сети после атаки на регион в августе 2024 года. Ролик сняли украинские военные, в нем они разговаривают на немецком и называют мужчину «русской свиньей» (russisches schwein).

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Фото: Телеграм-канал губернатора Курской области Александр Григорьев

Фото: Телеграм-канал губернатора Курской области

На видео сначала видна сгоревшая военная техника, стоящая на дороге. Затем в кадр попадает Александр Григорьев, идущий мимо техники. «О! Русский Иван, русский Иван! Как жизнь, русский Иван?» — говорит автор ролика, имитируя немецкий акцент. Александр Григорьев объясняет военному, что «заблудился» и не знает куда идти. «Вы все, ****, по жизни заблудились, *****, не туда пошли, не туда!» — кричит в ответ военный. «Russisches schwein, иди пей водка» — говорит он мужчине в конце видео.

«После этих кадров об Александре Степановиче ничего не было известно. Близкие до последнего надеялись, что ему удалось выжить. На теле мужчины наши военные обнаружили огнестрельные ранения»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

Александр Григорьев родился на территории современной Донецкой народной республики, рассказывает глава региона. После начала боевых действий его дочь Светлана забрала его в Курскую область — «подальше от войны». «Созвонился сегодня с дочерью Александра Степановича, выразил самые искренние соболезнования от лица каждого курянина — те кадры никого не могут оставить равнодушными»,— написал господин Хинштейн.

Полина Мотызлевская