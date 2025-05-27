Кадыров прокомментировал информацию о своей болезни

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о своей болезни, назвав тех, кто их распространяет «сплетниками без мужественности». Видео было опубликовано в Telegram-канале господина Кадырова.

«Если мне суждено прожить 50, 60, 70 лет — я их проживу, как предписано, и никто не отнимет ни дня. <...> Вы как были сплетниками без мужества, прячущимися, словно мыши за границей, так и остались. Это ваша сущность»,— говорится в видео, на котором изображен Рамзан Кадыров, пока закадровый голос озвучивает цитату.

В подписи к видео, Рамзан Кадыров напомнил, что каждый день «нужно проживать осознанно», «не распуская пустых слухов и не сея смуту».