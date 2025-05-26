В Екатеринбурге названы лауреаты премии уральских предпринимателей «Номер один»

В Екатеринбурге в Доме Севастьянова состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один», сообщили в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Telegram-канал СОСПП Денис Паслер

Фото: Telegram-канал СОСПП

Премия «Номер один» проводится с 2016 года. Ее учредителями являются СОСПП и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП). В церемонии приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. «Бизнес в Свердловской области — зрелый, профессиональный и креативный. Он всегда справляется с поставленными задачами, а самое главное — крепко растет и достигает поставленных целей»,— сказал Денис Паслер.

Победителями премии «Номер один» стали:

в номинации «"Номер один" в росте производительности» — АО «Хромпик», занимается производством хромовых соединений технической и реактивной квалификации;

в номинации «Креативный предприниматель "Номер один"» — ООО «Архитектурное бюро “Центр”»;

в номинации «"Номер один" в формировании городской среды» — ассоциация «Управление строительства "Атомстройкомплекс"»;

в номинации «"Номер один" в освоении рынков РФ» — «Портновская мануфактура Shishkin».

Обладателем гран-при премии, определяемого онлайн-голосованием, стало ООО «Ньюлинк». Награду получил директор научно-производственного центра компании Михаил Пьянников.

Кроме того, были вручены специальные призы предприятиям, внесшим вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Полина Щуцкая