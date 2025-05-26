В Екатеринбурге названы лауреаты премии уральских предпринимателей «Номер один»
В Екатеринбурге в Доме Севастьянова состоялась торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной премии уральских промышленников и предпринимателей «Номер один», сообщили в Свердловском областном союзе промышленников и предпринимателей (СОСПП).
Денис Паслер
Фото: Telegram-канал СОСПП
Премия «Номер один» проводится с 2016 года. Ее учредителями являются СОСПП и Уральская торгово-промышленная палата (УТПП). В церемонии приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. «Бизнес в Свердловской области — зрелый, профессиональный и креативный. Он всегда справляется с поставленными задачами, а самое главное — крепко растет и достигает поставленных целей»,— сказал Денис Паслер.
Победителями премии «Номер один» стали:
- в номинации «"Номер один" в росте производительности» — АО «Хромпик», занимается производством хромовых соединений технической и реактивной квалификации;
- в номинации «Креативный предприниматель "Номер один"» — ООО «Архитектурное бюро “Центр”»;
- в номинации «"Номер один" в формировании городской среды» — ассоциация «Управление строительства "Атомстройкомплекс"»;
- в номинации «"Номер один" в освоении рынков РФ» — «Портновская мануфактура Shishkin».
Обладателем гран-при премии, определяемого онлайн-голосованием, стало ООО «Ньюлинк». Награду получил директор научно-производственного центра компании Михаил Пьянников.
Кроме того, были вручены специальные призы предприятиям, внесшим вклад в Победу в Великой Отечественной войне.