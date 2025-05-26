Руководители туристических ведомств стран СНГ встретятся в горах Сочи

28 мая на курорте «Роза Хутор» состоится Заседание Совета по туризму государств — участников Содружества Независимых Государств. Российскую делегацию возглавит министр экономического развития Максим Решетников.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

На встречу в Сочи прибудут главы министерств по туризму Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ, Делового центра экономического развития СНГ, Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ и горных курортов Евразии.

Первым пунктом официальной программы будет Бизнес-диалог по сотрудничеству в сфере туризма. Его участники обсудят широкий круг вопросов и обозначат основной план взаимодействия и развития своей отрасли на ближайший год. Принятые в ходе обсуждения рекомендации и решения будут вынесены на Заседание Совета по туризму государств — участников СНГ, которое откроется позже в этот же день. Главы туристических ведомств также проведут двусторонние встречи и переговоры, посетят Туристическую ярмарку.

Важным символическим событием встречи руководителей туризма стран СНГ в Сочи станет открытие уникальной арт-инсталляции «Источник энергии» на Роза Пик. Здесь, на высоте 2320 метров над уровнем моря, министры фактически примут участие в появлении совершенно нового туристического объекта, который скоро станет еще одной популярной достопримечательностью горного кластера Сочи.

Интерактивный «Источник энергии» — это конструкция высотой более 3,5 метров, которая позволяет гостям прикоснуться к энергии Кавказских гор и повзаимодействовать с их «энергетическим полем». Специальные сенсоры реагируют на прикосновения и создают красочные световые и звуковые эффекты, отражающие энергию и силы, заключенные в величественной природе Аибги.

Завершит встречу министров по туризму стран СНГ в Сочи презентация книги «Легенды каменных великанов». Это сборник сказок Евразии на русском и национальных языках стран СНГ, который выпустил горный курорт «Роза Хутор» и ИД Мещерякова в этом году.