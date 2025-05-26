Россия намерена полностью обеспечить себя яблоками к 2028 году

В ближайшие пять лет в регионах Северо-Кавказского федерального округа на проектную мощность выйдет более десяти новых предприятий отрасли, в том числе интенсивные и суперинтенсивные сады. Общая стоимость инвестиций в эти проекты оценивается в 20,5 млрд руб., сообщили на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах, что даст прирост объема производства в 125 тыс. тонн в год». Более трети всех инвестиций — 7,4 млрд руб.— привлекают многолетние культуры, в первую очередь яблони. Это направление считается приоритетным, и к 2028 году Россия намерена выйти на полную самообеспеченность яблоками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Около 39 млрд руб. планируется вложить и в расширение логистической инфраструктуры. В течение ближайших пяти-шести лет ожидается появление хранилищ совокупным объемом 254 тыс. тонн в год. Большинство проектов по садоводству и логистике планируется реализовать в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике.

Согласно планам Минсельхоза, в 2025 году в России планируется собрать 2,1 млн тонн плодово-ягодного урожая (по итогам 2024 года — около 1,9 млн тонн). К 2030 году показатель по плодам и ягодам в организованном секторе должен достичь 3 млн тонн.

Всего за годы работы Россельхозбанк принял участие в 357 проектах плодово-ягодной сферы, в том числе 57 — в СКФО.

Александра Ларинцева, Пятигорск