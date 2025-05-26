В казанский зоопарк привезут двух белых носорогов
В этом году в казанский зоопарк «Река Замбези» планируют привезти двух белых носорогов. Об этом рассказал директор зоопарка Сергей Павлов на деловом понедельнике в мэрии Казани.
Откуда привезут животных не сообщается.
В прошлом году в зоопарке Казани родились детеныши лемуров, даманов Брюса, мартышек Бразза, дикобразов и сипов белоголовых.
Таким образом количество особей в зоопарке увеличилось сразу на 15.
Всего в двух частях казанского зооботсада живут 6, 4 тыс. особей, представляющие 133 вида.
В 2024 году зоопарк Казани посетило 781 тыс. человек.