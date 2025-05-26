На Кубани хотят организовать многодневное голосование на сентябрьских выборах

Общественная палата Краснодарского края направила обращение в краевую избирательную комиссию с предложением рассмотреть возможность организации многодневного голосования на предстоящих выборах в сентябре 2025 года. Инициатива прозвучала в рамках подготовки к единому дню голосования, в который на территории региона планируется проведение избирательных кампаний различного уровня — от выборов губернатора до формирования городских и муниципальных представительных органов, сообщается в Telegram-канале Общественной палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По информации Общественного штаба по наблюдению за выборами, в регионе зафиксирована повышенная средняя нагрузка на участки — порядка 1,5 тыс. избирателей на один, что существенно превышает среднероссийский показатель. Как отметила председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова, такая плотность голосующих требует дополнительных организационных решений, позволяющих избежать скоплений граждан и обеспечить безопасные условия участия в выборах.

Кроме того, в сентябре в регионе традиционно проходит пик сельскохозяйственного сезона, что ограничивает возможности значительной части населения — прежде всего, жителей сельских территорий — участвовать в голосовании в течение одного дня. По словам госпожи Поповой, восьмилетняя практика общественного наблюдения подтверждает устойчивый интерес избирателей к формату голосования, растянутого по времени.

На Кубани уже применялись как двух-, так и трехдневные форматы голосования — во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, выборов главы региона, депутатов Госдумы, Заксобрания и Президента РФ. По оценке Общественной палаты, возможность гибкого голосования способствует традиционно высокой явке в крае.

Вячеслав Рыжков