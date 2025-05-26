Донские самолеты-амфибии представлены на выставке в Малайзии

На 17-й международной выставке авиакосмической и морской техники в Малайзии представлены самолеты-амфибии Бе-200, которые выпускает Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Бериева. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ Фото: Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ

Из сообщения следует, что донские самолеты оснащены или вскоре будут оборудованы силовыми установками отечественного производства. Разработка двигателей ПД-8 ведется с 2020 года. Главное техническое новшество — применение композитных лопаток турбины, принимающих основной тепловой удар.

«Данный компонент, также называемый монокристаллом, является ключевой деталью силовой установки. Для его изготовления используется дорогостоящее оборудование и редкие металлы. Подобную продукцию выпускают только шесть стран мира»,— говорится в сообщении ОАК.

Валентина Любашенко