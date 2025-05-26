Бондарев уходит с поста главы Грайворонского округа Белгородской области

Геннадий Бондарев покидает место главы Грайворонского округа Белгородской области. Об этом рано утром 26 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков. О причинах такого решения глава региона не сообщил.

Господин Бондарев возглавляет округ с 2018 года (ранее одноименный район — с 2017-го). В последний раз совет депутатов Грайворонского горокруга Белгородской области единогласно избрал его главой муниципального образования в конце 2023-го на пять лет.

Геннадию Бондареву 64 года. Его карьера началась в средней школе Белгородского района. В 1989 году он переехал в райцентр Борисовка по приглашению райкома КПСС, где впоследствии занимал должности инструктора отдела организационно-партийной работы, заведующего идеологическим отделом, заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы. В сентябре 1990-го был избран первым секретарем Борисовского райкома КПСС. В сентябре 1991-го создал крестьянско-фермерское хозяйство «Агро», а в декабре 1997 года перешел работать в ЗАО «Агро-промышленное предприятие "РИФ"» исполнительным директоров. В декабре 1999 года был избран главой администрации Борисовского района, в октябре 2001-го — депутатом Белгородской облдумы третьего созыва.

По данным Rusprofile.ru, с 2014 по 2016 год господин Бондарев был председателем комиссии по госрегулированию цен и тарифов в Белгородской области (ныне управление).

Мария Старикова