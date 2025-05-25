«Создадим уголок Невьянска, который кратно увеличит число туристов»

Невьянск в Свердловской области известен как город с наклонной башней Демидовых XVIII века, который ежегодно посещает около 250 тыс. человек. Чтобы гостей было еще больше, власти создают набережную за 750 млн руб., ремонтируют улицы и разрабатывают туристические маршруты в центре города. При этом в округе пытаются остановить убыль населения и преодолеть острый дефицит квалифицированных кадров. О том, как власти обновляют и газифицируют территорию для повышения ее привлекательности, «Ъ-Урал» рассказал глава муниципалитета Александр Берчук.



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— В скором времени власти завершат комплексную программу развития Невьянска до 2025 года с вложением более 6 млрд руб. в территорию. Какие ключевые вопросы удалось решить с момента ее утверждения в 2020 году?

— Мы серьезно взялись за газификацию и увеличили число населенных пунктов, имеющих возможность подключиться к голубому топливу до 11 из 35. В скором времени добавим к ним деревни Верхние и Нижние Таволги за счет строительства газопровода в 9 км от села Быньги. Их газификация должна повысить поток туристов, поскольку большое количество людей посещает «Таволожскую керамику» — голубое топливо снизит затраты на содержание муфельной печи для обжига изделий и даст развитие ремеслу.

Для увеличения числа гостей и комфорта жителей завершили благоустройство набережной «Калейдоскоп времен» у Невьянского водохранилища, на которую было выделено 250 млн руб. Построили стилизованную барку времен Демидовых, лотки золотодобытчиков, восстановили мраморную лестницу к арт-объекту часовни возле дома купца Дождева и сделали причал для лодок.

Ряд объектов на территории не входил в план благоустройства, поэтому те же здания Дома моржей и водной станции капитально отремонтировали за счет местного бюджета, построили канализационный коллектор и подключили к водопроводу около 100 домов,поставили опоры уличного освещения в старинном стиле и установили иллюминацию.

— Планируете благоустроить берег напротив набережной?

— Проект всей набережной реализовали на одну треть. Второй этап включает обновление вдоль ул. Советской, тем самым мы завершим благоустройство территории на левом берегу пруда: от ул. Долгих до плотины. Будем его заявлять на отбор по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Третий этап благоустройства предусматривает работы по берегу от плотины до Девичьего камня. Стоимость предстоящих работ оценивается в около 500 млн руб., поскольку обновляются большие площади на высоком качестве. После завершения реконструкции Невьянской башни, работы на которой начались в апреле, и обновления набережной, мы создадим уголок Невьянска, который кратно увеличит число туристов в муниципалитете.

Это начинает видеть и бизнес — в прошлом году пришел предприниматель, закупил катамараны и лодки, сделал пирс на правом берегу и начал проводить экскурсии с Невьянским историко-архитектурным музеем, на которых показывает город с территории пруда.

— Какие еще проекты в сфере туризма намерены развивать в ближайшие годы?

— Планируем реконструкцию площади Революции и мемориала Великой Отечественной войны, которые станут частью благоустроенного центра Невьянска. После проведения работ, которые обойдутся в более чем 220 млн руб., около башни не останется неотремонтированных улиц.

Обсуждаем создание туристического маршрута вокруг старого Невьянского завода, для которого понадобится отремонтировать участок ул. Энгельса. Гости города смогут пройти от башни по скверу Демидова, площади Революции до смотровой площадки на горе Лебяжьей, с которой открывается вид на набережную, цеха и Спасо-Преображенский собор.

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— Насколько увеличится поток туристов в муниципалитете в случае реализации всех проектов?

— Даже в период пандемии Невьянск посещало порядка 230-250 тыс. туристов в год. После выполнения намеченных планов показатель возрастет, но его дальнейший рост будет значительно зависеть от появления гостиницы в городе — на сегодня это слабое место в нашей работе с туристами. Если бы мы имели гостиничную площадь на 40-50 номеров, мы организовывали бы двухдневные-трехдневные туры с ночевкой в Невьянске. Пока экскурсии организованы в формате одного дня из Екатеринбурга в Невьянск и обратно, что сложновато для гостей.

— Планировалось создать гостиницу в здании на ул. Ленина, 1 около администрации Невьянска, возникли сложности?

— Обсуждалось появление гостиницы там, но во время археологических исследований в том месте обнаружили культурный слой, и весь проект затих — необходимо проводить консервацию, что долго и затратно.

Похожая ситуация со многими объектами в городе, то же здание особняка купца Мередина напротив администрации, которое находится в оперативном управлении Свердловского областного краеведческого музея. Начали восстановительные работы, откопали кожевенное производство внутри, и все работы были приостановлены.

— Сколько в целом объектов культурного наследия (ОКН) на территории муниципалитета?

— Много, среди них как муниципальные, так и региональные и федеральные ОКН, которые предусматривают серьезные охранные обязательства и вложения. Даже рассматривая ремонт образовательных учреждений это надо учитывать, три из шести дневных школ Невьянска находятся в зданиях, которые признаны ОКН.

Мы практически три года проходили культурно-историческую экспертизу по проекту ремонта школы №3 1936 года постройки. Прошли, попали в отраслевой перечень перспективных объектов капстроительства министерства образования области, в 2026-2027 годах приступим к ее ремонту.

Школа №2, здание которой возвели в 1939 году, проходит такой же путь, хорошо, если сможем приступить к работам в 2027-2028 годах. Все они требуют ремонта, к современным требованиям их сложно подвести, но это придется делать, тем более, если мы говорим о привлечении гостей и о создании туристических маршрутов.

— Насколько работа по повышению привлекательности района отразилась на развитии 34 деревень, сел и поселков округа?

— Газификация изменила отношение ко многим населенным пунктам и усилила их развитие. Те же Быньги всегда были на четвертом месте по численности населения, однако после подведения газа село опередило поселок Калиново и заняло третью позицию по количеству жителей.

Ожидаем схожего развития ряда территорий после завершения строительства газопровода от села Конева до села Аятское. Когда мы дойдем до него, у нас появится возможность провести газ дальше до сел Шайдуриха, Кунара и до поселка Ребристый. Тем самым мы закольцуем газопровод и сможем сделать отводы на села Киприно, Корелы и другие населенные пункты, усилив положительную динамику.

Ведем разговор о строительстве канализационного коллектора в поселке Таватуй. С появлением централизованного водоотведения мы значительно улучшим экологию озера, особенно в связи с обсуждениями туристического развития Таватуя.

Рассматривается идея строительства дороги в южной части озера до Калинова, под нее уже выбрана земля.

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— Как работаете с населенными пунктами, где сокращается количество жителей?

— Население муниципалитета все равно уменьшается, несмотря на положительную динамику в ряде населенных пунктов. Даже с учетом миграции смертность серьезно превышает показатель по рождаемости. Однако разъезжающихся населенных пунктов нет, потому что всегда приезжают дачники из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Новоуральска, пусть и сезонные.

— Удастся ли изменить ситуацию с демографией в случае реализации намеченных инфраструктурных проектов?

— Численность населения сейчас зависит не от того, что мы сделали, а от того, как будет рожать народ. Невьянск расположен в удобном месте, есть возможность ездить на работу в Новоуральск, в Екатеринбург, в Нижний Тагил по железной и автомобильной дороге, проведены работы по благоустройству в населенных пунктах округа, сделана дорога к ним, есть возможность растить детей. Остается только показывать престиж многодетных семей, только тогда в муниципалитете будет увеличиваться число жителей.

— В Невьянске растет количество предприятий?

— Число предприятий в последние два года стабильно, нет такого, чтобы кто-то уходил. Ключевыми в формировании местного бюджета по-прежнему остаются артель старателей «Нейва», «Невьянский цементник», «Технология бурения», «Техномаш», Уральский завод модульных конструкций, Невьянский машиностроительный завод и «Бергауф Невьянск», инвестиции в основной капитал которых превысили 11,4 млрд руб. в 2024 году. На них трудится около 2 тыс. человек, но на ежеквартальных встречах руководители компаний приходят с одной жалобой — нехватка рабочих рук.

— Уральский горнозаводской колледж и филиал Уральского федерального университета (УрФУ) помогают решать проблему дефицита кадров?

— Очень. Колледж стал ориентироваться на те профессии, которые необходимы на территории. Плюс при нем была создана Уральская инженерная школа, в которой учащиеся восьмых-девятых классов школ Невьянска и Верхнего Тагила проходят предпрофильную подготовку по пяти направлениям. В конце учебного года вручаем им сертификаты о прохождении обучения, некоторые заканчивают токарями второго разряда, что уже достаточно для начала работы на производстве.

В филиале УрФУ обучаются ребята с местных предприятий, которые не имеют высшего образования, но зарекомендовали себя как перспективные. Видим, что в связи с высокой конкуренцией за кадры выпускники, которые поступают в головные вузы других городов, после получения образования там и остаются. Поэтому сделали упор на обучении сотрудников с наших предприятий — они направляются на очно-заочное обучение и, по его завершению, получают перспективу карьерного роста на нашей территории.

В 2024 году на первый курс по всем профессиям в филиал зачислили 65 человек, выпустили — более 100 специалистов.

— На каких направлениях и объектах в муниципалитете вы планируете сделать упор в последующие годы?

— Мы построили школу №6 на 1 тыс. мест за более чем 712 млн руб. и реконструировали бассейн в Цементном за 250 млн руб. в рамках программы развития муниципалитета до 2035 года, однако остается еще три крупных мероприятия — строительство Дома детского технического творчества, детского сада на 150 мест в Невьянске и возведение газораспределительной станции (ГРС) в районе Калинова для газификации села Таватуй и поселка Аять.

До Калиново протянут газопровод высокого давления, и работающая там ГРС понижает давление в трубе до среднего и малого, после чего газифицирует поселок. Чтобы от этой ГРС не тянуть 14 км газопровода до Аяти и Таватуя, планируем построить объект на отводе, что сократит расстояние до 7,5 км. Тем самым мы выиграем и в строительстве газопровода, и в том, что появится возможность провести газ в те населенные пункты, которые остаются без голубого топлива.

— В мае врио губернатора Денис Паслер обратил внимание на состояние Аллеи трудовой славы в Невьянске и призвал завершить ее благоустройство. Вы уже выполнили поручение?

— Ставили задачу по ее обновлению до 9 Мая, но погодные условия не дали возможность завершить все работы вовремя, с этим сам объект не участвовал в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поскольку посвящен трудовым достижениям уже после боевых действий. Как только установилась хорошая погода, мы с понедельника по среду покрасили все скамейки, урны и держатели фотографий.

На встречах с жителями обсуждаем возвращение на Аллею исторического направления, которое было заложено в 1988 году ко Дню Конституции СССР, когда вывешивали изображения передовиков тогда еще Невьянского механического завода. Новая экспозиция фотографий будет славить нынешних работников местных организаций и предприятий.

Беседовал Василий Алексеев

Невьянский муниципальный округ Муниципальное образование Свердловской области. Площадь — 1,9 тыс. кв. км. Население на начало 2025 года, по данным Свердловскстата — 37,1 тыс. человек. Расстояние от Екатеринбурга до Невьянска составляет 89 км. В состав муниципалитета входят 35 населенных пунктов, включая административный центр. К ведущим отраслям промышленности района относятся металлургия, производство строительных материалов, машиностроение, пищевая и химическая промышленность. Муниципалитет широко известен благодаря Невьянской башне, которая была построена в 1721—1725 годах по приказу промышленника Акинфия Демидова. Высота здания составляет 57,5 метров, оно имеет отклонение от вертикали вверху — считается, что при строительстве была допущена ошибка. Постановлением Совета Министров РСФСР №1327 от 30 августа 1960 года башня включена в список исторических памятников государственного значения.